Harbaoui mag niet spelen tegen ex-clubs 28 februari 2018

Zijn ex-clubs hoeven hem niet te vrezen. Hamdi Harbaoui is geschorst tegen Anderlecht en Lokeren na zijn slag aan Eupen-verdediger Mulumba. Het Bondsparket vorderde gisteren een straf van drie speeldagen, waarvan één met uitstel. Zulte Waregem besloot om die sanctie te aanvaarden. Tot het einde van de reguliere competitie zal Essevee het dus moeten stellen zonder zijn scherpschutter, die goed was voor zes goals in evenveel duels. (VDVJ)

