Harbaoui geeft 'jawoord' aan Essevee 24 januari 2019

Hamdi Harbaoui (34) blijft zéker tot het einde van het seizoen aan de Gaverbeek. De spits, die bleef dwepen met een lucratief aanbod van het Turkse Adana Demirspor, betwistte de voorwaarden in de opgestelde overeenkomst. Daarin werd een vast bedrag vastgelegd waarvoor hij in de toekomst kan vertrekken. Gisteren kwamen alle partijen tot een mondeling akkoord. Vandaag worden alle handtekeningen gezet. Dat zou ook goed nieuws betekenen voor AA Gent en STVV. Essevee weigerde namelijk Mamadou Sylla, die het huurde van de Buffalo's, naar STVV te laten vertrekken zolang het geen 100% zekerheid had over Harbaoui. Zo zat het dossier van Roman Bezus eveneens geblokkeerd. Straks kan hij eindelijk voor 3,5 jaar tekenen in de Ghelamco Arena. (VDVJ/RN)

