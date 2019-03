Harbaoui 2 - Samatta 0 Strijd der topschutters 18 maart 2019

De jacht is helemaal open. Hamdi Harbaoui naderde tot op twee goals van Gouden Stier Ally Samatta. "Het vergroot de spanning om de topschutterstitel", glimlachte de Tunesiër, die nu 18 doelpunten telt. "Maar voor mij blijft het ploegbelang primeren." Het voordeel van play-off 2: daar kan Harbaoui net als vorig jaar afstand nemen van zijn concurrenten, die moeilijkere tegenstanders treffen. "Toch vind ik mezelf geen favoriet. Vorige week scoorde ik niet tegen Waasland-Beveren, nu wel twee keer tegen Genk. Mijn eerste Gouden Stier pakte ik ook met Lokeren in play-off 1, hé. Er is geen logisch verband." (VDVJ)

