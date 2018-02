Happy Feet 28 februari 2018

Terwijl sommige van z'n collega's in de London Zoo klappertanden, beleeft deze Humboldt-pinguïn de tijd van z'n leven. Als was hij de ster uit 'Happy Feet' trappelt deze vogel van plezier door het koude weer. De sneeuw is dan ook nieuw voor het Zuid-Amerikaanse diertje, dat nestelt op de rotsachtige kusten van Chili en Peru en liefst van al gaten graaft.

