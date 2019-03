Hapje voor KROATIË na zwakke Nations League 21 maart 2019

00u00 0

Azerbeidzjan, dat moet vanavond een hapklare brok worden voor vice-wereldkampioen Kroatië. Dat is het nummer vier op de wereldranking versus het nummer 108, dat sinds zijn afscheiding van de Sovjet-Unie nog nooit een EK of WK haalde. Het team van Luka Modric en Ivan Rakitic kende evenwel een inzinking tijdens de Nations League, waarin het maar 1 van z'n 4 poulematchen won. Modric is vanavond aan zijn 119de cap toe. Marek Hamšík, de ervaren kapitein van Slovakije, zal aan zijn 112de beginnen wanneer hij vanavond Hongarije treft. De twee landen hopen zich net als in 2016 te kunnen kwalificeren voor het EK, waar ze er telkens in de achtste finale uitgingen. Hongarije legde toen de duimen tegen België (4-0), Slovakije tegen Duitsland (3-0). (VH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen