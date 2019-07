Exclusief voor abonnees Hap uit de maan op verjaardag van maanvlucht 17 juli 2019

00u00 0

Gisteravond laat was boven ons land een gedeeltelijke maansverduistering te zien - alsof er een flinke hap uit de maan genomen was. Dat gebeurde uitgerekend op de verjaardag van de eerste maanreis. Het was gisteren precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins begonnen aan hun historische vlucht met Apollo 11.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis