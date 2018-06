Hans Vanaken doet gooi naar 'Slimste Mens' 22 juni 2018

De eerste naam voor het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' is bekend: Hans Vanaken. De profvoetballer van het jaar en middenvelder bij Club Brugge mag zich deze herfst tegenover quizmaster Erik Van Looy plaatsen. "Al had ik eigenlijk eerst Gouden Schoen Ruud Vormer gevraagd", moet Van Looy toegeven. "'Niks voor mij', zei Ruud, 'maar je moet Hans Vanaken vragen. Wat die allemaal weet!' Ruud had gelijk", klinkt het. "Voetballers deden het tot nu niet zo fantastisch, maar Hans zal schitteren, zeker weten." 'De Slimste Mens ter Wereld' start in oktober op VIER. (MC)

