Hans Van Themsche "Wisten dat kans erg klein was" 27 juni 2020

Ook Hans Van Themsche (32) komt niet vervroegd vrij, besliste de strafuitvoeringsrechtbank van Oudenaarde gisteren. Hij had gevraagd om de gevangenis overdag te mogen verlaten met een enkelband. Maar het parket adviseerde negatief voor de moordenaar van peuter Luna (2) en haar oppas Oulematou (25), en de strafuitvoeringsrechtbank volgde. Van Themsche, die in 2007 levenslang kreeg, vindt dat hij klaar is voor een geleidelijke terugkeer naar de maatschappij. Ook de nabestaanden van de slachtoffers verzetten zich niet tegen elektronisch toezicht, op de papa van Luna na.

