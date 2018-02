Hans Van Alphen bokst schouder uit de kom 23 februari 2018

Dat boksen niet zonder gevaar is, zagen we gisteren al bij Laura Tesoro. En zolang het bij bloedneuzen en rake klappen in het gezicht blijft, hoor je geen enkele deelnemer van 'Boxing Stars' klagen. Maar pechvogel van deze editie is zonder twijfel Hans Van Alphen. Tijdens zijn kamp tegen acteur Bill Barberis sloeg de olympische meerkamper iets te hoog, waardoor zijn schouder uit de kom schoot. Meteen werd de wedstrijd, op zijn teken, stilgelegd door de scheidsrechter. De dokter kwam ter plaatse en na vijf minuten was de schouder van Hans alweer hersteld. En zoals het een echte topatleet betaamt, keerde hij terug naar de zaal. Of Hans zijn kamp tegen Bill nog heeft kunnen winnen, ontdek je later dit voorjaar op VTM. (CD)

