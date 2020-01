Exclusief voor abonnees Hans Rieder zes maanden geschorst als rechter 24 januari 2020

Strafpleiter Hans Rieder is door de tuchtrechtbank van de magistratuur zes maanden geschorst als plaatsvervangend raadsheer van het Gentse hof van beroep. In geval van afwezigheid van de actieve rechters vallen plaatsvervangend rechters in. De schorsing is een gevolg van een scheldpartij tussen Rieder en federaal magistrate Marianne Cappelle in 2014. Dat was een "gebrek aan zelfbeheersing en respect voor de psychische integriteit van anderen", aldus de tuchtrechtbank. Patrick Hofströssler, de advocaat van Rieder, stelt dat de schorsing niet correct is. "Mijn cliënt sprak tijdens dat incident als advocaat, niet als plaatsvervangend raadsheer. De tuchtrechtbank voor magistraten gaat niet over sancties voor advocaten, maar enkel over magistraten." Rieder heeft, los van de tuchtmaatregel, nog een gerechtelijke procedure lopen na een klacht van Cappelle. Hij werd daarvoor vrijgesproken door het Brusselse hof van beroep in 2018, maar het Hof van Cassatie vernietigde dat arrest. De zaak komt op 7 februari opnieuw voor in het Antwerpse hof van beroep, maar zal pas later worden gepleit. (CMG)

