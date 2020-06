Exclusief voor abonnees Hans Otten veroorzaakt ongeval en blaast positief 19 juni 2020

00u00 0

De politie van Mechelen-Willebroek zou het rijbewijs van tv-gezicht Hans Otten (49) ingetrokken hebben, nadat hij eerder deze week positief blies na een verkeersongeval. In de nacht van maandag op dinsdag reed hij in Mechelen met zijn wagen tegen een paar hekken ter hoogte van werken. Volgens enkele omstanders was de klap zo hevig dat er zelfs een wiel afknakte. Hoewel de schade groot was, wilde Otten zich nog uit de voeten maken. "Hij probeerde weg te rijden, maar dat lukte niet", zegt een ooggetuige.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen