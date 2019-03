Hans Herbots regisseert Britse minireeks 15 maart 2019

Hans Herbots (48) bouwt zijn internationale carrière steeds verder uit, want de regisseur van 'Het goddelijke monster' en 'Vermist' is in het Verenigd Koninkrijk gestart aan de opnames van de zesdelige reeks 'Cobra'.

