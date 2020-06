Exclusief voor abonnees Hans Bourlon schat omzetverlies Studio 100 op 70 miljoen euro 20 juni 2020

Studio 100-baas Hans Bourlon verwacht dat zijn bedrijf dit jaar 70 miljoen euro omzetverlies zal lijden door de coronacrisis. "Onze groep had een prognose van 200 miljoen euro omzet dit jaar en dat gaat gegarandeerd terugvallen tot ongeveer 130 miljoen euro", zei hij op vlaamsparlement.tv. Bourlon verwacht ook "drastische herstructureringen" als het bedrijf zijn pop-uptheater in Puurs niet kan heropenen voor musicals in augustus.

