Exclusief voor abonnees Hans Bourlon: "Niemand die nog kaartjes voor onze musicals koopt, dat is even slikken" 19 mei 2020

Hans Bourlon wisselde gisteren even zijn petje van CEO voor dat van volbloed kunstliefhebber. De topman van Studio 100 heropende in het gezelschap van zijn broer Joost, minister Bart Somers en politica/presentatrice Goedele Liekens het Mechelse museum 'Het Kunstuur', een privaat initiatief van de broers Bourlon om kunstschilders in de spotlights te plaatsen. Al lichtte Bourlon ook even de toestand bij Studio 100 toe.

