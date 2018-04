Hans Bonte gaat tekeer over alles wat misloopt bij sp.a: "Een Tom Meeuws zou in Vilvoorde nooit een plaats krijgen" Redactie

28 april 2018

00u00 5 De Krant Na 24 jaar in het parlement zegt Hans Bonte binnenkort de nationale politiek vaarwel. Maar dat belet de Vilvoordse burgemeester niet om nog eens stevig tekeer te gaan over alles wat misloopt bij zijn partij. "De kiezer kickt niet op cumulmaagden."

'Nieuwe tijden, nieuw socialisme': dat is de nieuwe slogan van sp.a. Maar volgens Hans Bonte is nieuw niet noodzakelijk beter. Dat hij zijn sjerp - als burgemeester van een stad met meer dan 20.000 inwoners - weldra niet meer mag combineren met zijn zitje in het parlement, valt Bonte zwaar. Zeer zwaar. Hij kiest weliswaar voor Vilvoorde, maar waarschuwt ook meteen in 'De Morgen': "De kiezer kickt niet op cumulmaagden. Mochten alle partijen een decumul invoeren, dan zou dat een zeer goede zaak zijn. Nu zijn wij de naïevelingen die in hun eigen politieke vlees snijden. Cumulards en anciens, zoals Peter Vanvelthoven, Renaat Landuyt en ik, staan politiek sterker dan de jongeren. Wij zouden die mensen kunnen opleiden."

Om 't zuur van te krijgen

Volgens Bonte ziet de jonge generatie 'volksvertegenwoordiger zijn' te veel als een job. "Wat hen drijft, is de drang om in de media te komen. Wat ze precies zeggen, lijkt bijkomstig. Waar zijn de parlementsleden die vertolken wat er leeft in de samenleving? Door die decumul verlies je je voelsprieten." Nochtans is zijn voorzitter John Crombez net uit het parlement vertrokken om het terrein te voelen. Maar Crombez zou beter focussen op de inhoud, klinkt het. "Op elke straathoek moeten we verkondigen dat de regering een janboel van de pensioenen maakt. Ik mis de verontwaardiging. Wij raken de mensen niet meer. Wij hebben geen alternatief verhaal", aldus Bonte. "We huppelen van het ene opiniepeilinkje of marktonderzoek naar het andere. Nog voor we een mening vormen, vragen we ons af: 'Zal dat de kiezer wel aanstaan? Wat denkt Groen daarover? Hoe zal N-VA het afbranden?' Zo doe je toch niet aan politiek?" Een pijnlijk gebrek aan zelfvertrouwen heeft de sp.a, klinkt het. "We duiken te veel weg als de regering weer eens roept dat het allemaal de 'schuld van de sossen' is. Sos is godverdomme een eretitel."

Dat gebrek aan zelfvertrouwen blijkt ook uit het groeiend aantal onafhankelijke kandidaten. "Ik heb veel bewondering voor onze Antwerpse lijsttrekker Jinnih Beels. Maar al die neutraliteit, ook in andere steden, daar krijg ik het zuur van. Vanwaar toch de schroom om de sp.a-vlag te hijsen?" Over de rest van de Antwerpse afdeling is hij vernietigend. "Die trekken zich geen zak aan van de schadelijke effecten op de rest van de partij."

Rode kaart

En een Tom Meeuws zou in Vilvoorde nooit een prominente plaats op de lijst krijgen, zegt hij. "Ondenkbaar, wij rekruteren mensen die elke dag bewijzen dat ze socialist zijn. Als je afdeling goed werkt, moet je niet terugvallen op mensen zoals Meeuws."

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke, één van de nieuwere parlementsleden, is teleurgesteld over de demarche van Bonte. "Hans is een woelwater, altijd al geweest. Maar dit is met de voeten vooruit het team tackelen. Daar krijg je een rode kaart voor. Het is ook onterecht. Vriend en vijand erkennen dat we ons hebben bewezen in het F-16-dossier, en onlangs deden we dat ook met de kaaimantaks. We hebben een geweldig congres gehad anderhalve maand geleden - waarvan Hans zelf zei dat het járen geleden was dat er zo'n positieve sfeer heerste. Doodjammer dus, dat hij dit nu doet." (TP/ARA/IVDE)

