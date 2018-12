Hans Anders neemt eyes + more over 12 december 2018

De Nederlandse keten van optiekwinkels Hans Anders neemt haar branchegenoot eyes + more over van het investeringsfonds Vendis Capital en het management. De Nederlandse groep krijgt er meteen 170 verkooppunten bij, waarvan 10 in België. Eyes + more werd in 2005 in Nederland opgericht. Het bedrijf zet brillen als een modeaccessoire in de markt. Dat gebeurt tegen een vaste prijs voor montuur en glazen op sterkte samen. Sinds de instap van Vendis Capital in 2010 is eyes + more fors gegroeid. Van het netwerk van 39 winkels in Duitsland en 27 in Nederland ging het in nauwelijks acht jaar naar 170 verkooppunten: 119 in Duitsland, 33 in Nederland, 10 in België en 8 in Oostenrijk. Dankzij de overname krijgt Hans Anders 400 winkelpunten in Nederland en België en wordt de positie in Duitsland versterkt. Om de transactie financieel rond te krijgen, geeft de investeringsgroep 3i zijn brillenbedrijf 60 miljoen euro extra.

