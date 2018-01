Hanni terug van tests voor Moskou 31 januari 2018

Sofiane Hanni kwam gisterenavond terug van Rome, waar hij zijn medische testen had afgelegd voor zijn transfer naar Spartak Moskou. De Franse Algerijn wilde niet reageren, maar liet wel uitschijnen dat de deal op enkele details na rond is. Hoewel de Russische transfermarkt nog open is tot 24 februari, zal paars-wit de transfer vandaag nog willen afronden. Gisteravond meldde ook het Engelse Burnley zich nog, maar normaal wordt het Spartak.

