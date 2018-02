Hanni gaat vrijuit (en mag dus in Rusland spelen) 07 februari 2018

De Geschillencommissie besliste gisteren om Sofiane Hanni niet te bestraffen voor zijn slaande beweging richting Collins Fai in de wedstrijd Standard-Anderlecht. Scheidsrechter Delferière was na het zien van de beelden duidelijk. "Het is een fout, maar Hanni brengt de fysieke integriteit niet in gevaar." De Geschillencommissie volgde zijn oordeel en sprak de intussen naar Spartak Moskou getransfereerde Hanni vrij. Gelukkig maar, anders begon het Russische avontuur van de Algerijn met een valse noot. "Als het Uitvoerend Comité van de KBVB beslist om een sanctie door te geven aan de Russische voetbalbond, dan had hij die straf ook effectief moeten uitzitten", legde Marc Rubens uit. (KDZ)