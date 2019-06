Exclusief voor abonnees Hannes Anaf (sp.a, 34), (nog even) schepen in Turnhout "Hoop uit te blinken met mijn dossierkennis" 19 juni 2019

In welke commissie hij mag zetelen weet hij nog niet, maar sowieso wil kersvers Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (34) zich bezighouden met kinderarmoede. "We hebben echt een serieus beleid nodig, want kinderarmoede is iets dat je op Vlaams niveau moet aanpakken", aldus Anaf, zelf al 6,5 jaar schepen van onder meer Jeugd en Sport in Turnhout. Gezien de decumulregels van zijn partij stopt hij volgende week wel als schepen. In het parlement hoopt Anaf vooral iemand te worden die over de partijgrenzen heen wordt geapprecieerd voor zijn dossierkennis. "Ik ga deze zomer met heel veel mensen uit het werkveld spreken, maar ook met oud-politici - onder andere met partijgenoot Rob Beenders - om mij zo goed mogelijk voor te bereiden." (ARA)

