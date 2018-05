Hanne, Klaasje en Marthe openen rollerdisco in eerste fictiereeks 09 mei 2018

Hanne, Marthe en Klaasje haalden voor hun nieuwste single 'Whoppa!' al eens hun rolschaatsen boven, en dat doen ze opnieuw voor hun allereerste fictiereeks 'K3 Roller Disco'. Die is komend najaar te zien op VTMKZOOM. De hoofdrollen zijn natuurlijk voor de K3'tjes, maar ook andere sterren doen mee. Zo keert Jacques Vermeire terug als buurman Marcel, een rol die hij eerder al speelde in de komische reeks 'Hallo K3' - toen nog met Karen, Josje en Kristel - en de film 'K3 Love Cruise'. In 'K3 Roller Disco' baten de dames een hippe rollerdisco uit. De taken zijn eerlijk verdeeld: Marthe doet de bar en neemt de leiding op zich, Hanne is verantwoordelijk voor het verhuur van de rolschaatsen en Klaasje is de redder in nood op de rolschaatsbaan. De opnames gaan in juni van start. "Een leuke uitdaging", klinkt het enthousiast bij de drie. (KDL)

