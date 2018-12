Hanne Decoutere ruilt journaalstudio voor balletstudio Ze danst de balkonscène uit 'Romeo en Julia' 12 december 2018

Thomas Vanderveken speelde de pannen van het dak in 'Thomas speelt het hard' en bewees zo een bijzonder getalenteerde pianist te zijn. In 'Hanne danst' is het binnenkort aan VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere om haar jeugddroom na te jagen. Op 38-jarige leeftijd zal ze als prima ballerina, samen met haar danspartner Gabor Kapin, de balkonscène uit 'Romeo en Julia' dansen in een choreografie van Les Ballets de Monte-Carlo.

