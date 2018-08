Hanne Claes rechtstreeks door naar finale 400m horden 09 augustus 2018

Puike prestatie van Hanne Claes gisteren op de 400m horden. De 27-jarige Limburgse, die twee jaar lang sukkelde met haar achillespezen en zelfs even stopte, kon zich plaatsen voor de finale. Claes, vrijgesteld in de eerste ronde, finishte als tweede in haar halve finale in 55.75

