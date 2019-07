Exclusief voor abonnees Handvol spelers nog niet in actie in eerste oefenmatch 03 juli 2019

De tweede stagedag is achter de rug voor Club Brugge, dat gisteren opnieuw twee keer trainde in Garderen. Voor de middag deden Fadiga, Mitrovic en Dennis dat apart. Zij komen vandaag niet in actie tijdens het eerste oefenduel op stage tegen Heracles Almelo. Ook Vlietinck en mogelijk Denswil blijven aan de kant, aangezien zij nog maar net aansloten bij de groep. Gisteren was er na de middag een krachtparcours, vandaag wordt er in de voormiddag in de aanloop naar de oefenmatch (18.30u) nog één keer getraind. (TTV)

