Handtekening Francken ontbrak op instructies humanitaire visa 21 februari 2019

Ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft de namenlijsten van wie recht had op een humanitair visum niet ondertekend. Dat heeft zijn opvolger Maggie De Block (Open Vld) gisteren gezegd in de Kamercommissie. Het gaat om lijsten met daarop de namen die door de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam werden voorgedragen en die het kabinet overmaakte aan de diplomatieke post in Libanon. Het probleem: de lijsten werden per mail verstuurd en zijn dus niet getekend. Het doet CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten twijfelen aan de wettelijkheid ervan. De Block bevestigde ook dat de christenen die via het netwerk van Kucam in België zijn aangekomen, daarna nauwelijks nog opgevolgd of gecontroleerd zijn.

HLN