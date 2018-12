Handtastelijke tandarts mag alleen nog mannen behandelen 12 december 2018

00u00 0

Een 35-jarige tandarts uit Damme (West-Vlaanderen) die minstens negen patiëntes aangerand zou hebben, is gisteravond onder strenge voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. Opmerkelijk: W.D. kan vanaf vandaag weer aan het werk, maar mag voorlopig enkel mannen behandelen. Het gerecht onderzoekt intussen of de tandarts nog meer slachtoffers maakte. Al zeker één vrouw is van plan om ook naar de politie te stappen. "Die man zat aan mijn borsten en probeerde met zijn elleboog tussen mijn benen te geraken." Naast een gerechtelijke straf hangt de tandarts ook een schorsing boven het hoofd. (SDVO)