Handtasontwerpster Kate Spade (55) dood aangetroffen 06 juni 2018

De bekende handtassenontwerpster Kate Spade (55, foto) is dood aangetroffen in haar appartement in New York. Dat bevestigen de Amerikaanse autoriteiten. Spade liet een afscheidsbrief na. Ze is vooral bekend door de klassieke, zwarte it-bag 'Sam', waarmee ze de modewereld begin jaren 90 op zijn kop heeft gezet.

