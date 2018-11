Handtas kost Tempation-Yana 50 uur werkstraf 22 november 2018

De Brugse strafrechter heeft Yana Daems (24), bekend van het VIJF-programma 'Temptation Island', veroordeeld tot 50 uur werkstraf voor diefstal. De vrouw uit Oostende had bij verstek vier maanden effectieve celstraf gekregen, maar tekende verzet aan. De feiten speelden zich op 29 december 2016 af in café The Bridge in Oostende. Yana Daems graaide de handtas van C.L. mee en gooide later de inhoud weg. De verdediging vroeg de vrijspraak, maar daar ging de rechter niet op in. "Ze zag de handtas op de grond en dacht dat ze van haar vriendin G. was. Wegnemen is niet gelijk aan diefstal, het opzet moet bedrieglijk zijn", blijft haar advocaat bij hun standpunt. (MMB)

