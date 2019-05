Exclusief voor abonnees Handtas is (soms) betere investering dan vastgoed prijskaartje: 113.000 euro 28 mei 2019

Een handtas is soms een betere investering dan vastgoed. Of toch als het om een Birkin van modehuis Hermès gaat. In Londen gaat bij veilinghuis Christie's een donkerblauw exemplaar uit krokodillenleer onder de hamer voor een prijskaart(je) van naar schatting 113.000 euro. De exclusieve tas heeft dan ook details uit 18-karaat witgoud en diamant. In 2017 werd nog een Birkin Himalaya-tas, gemaakt van leder van de nijlkrokodil, met een slot van achttienkaraats goud en bezet met diamanten, verkocht voor een recordbedrag van 338.000 euro bij Christie's in Hongkong. En vorig jaar werd voor een gelijkaardig exemplaar 183.778 euro betaald in Londen. Een onderzoek van de website Baghunter wees in 2016 al uit dat sommige luxetassen sneller en meer in prijs toenemen dan vastgoed of diamanten. Of een handtas daadwerkelijk een slimmere investering is, laten we even in het midden.

