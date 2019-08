Exclusief voor abonnees Handspel Heynen? Geen strafschop 05 augustus 2019

Bram Van Driessche gaf geen strafschop nadat Bryan Heynen de bal tegen de arm had gekregen. Een correcte beslissing, vindt Tim Pots. Zelfs al riep de VAR hem naar het scherm. "Er wordt de vergelijking gemaakt met de handsbal van Mats Rits, vorige week. Maar er is een verschil. Bij het handspel van Rits werd de zestienmetercamera gepresenteerd aan de ref. Die bood de perfecte hoek om te zien dat - als zijn arm er niet was geweest - de bal niet zou zijn afgeweken op een ander lichaamsdeel. Bij Heynen was dat anders: de bal zou zonder hands op zijn schouder gekomen zijn. Zijn handen zijn misschien niet in een natuurlijke positie, maar hij maakt zich daarmee niet breder. Dat had Van Driessche goed gezien." (NVK)

