Handschoenen: altijd online, ook in de kou 11 januari 2020

Met de touchscreen-handschoenen van Mujjo kun je in extreme weersomstandigheden vlotjes je smartphone blijven bedienen, zelfs als het koud en nat is. Het materiaal waaruit ze gemaakt zijn is geleidend, de siliconen aan de buitenkant zorgen voor de nodige grip. Voor het eerst zijn er deze winter nu extra dikke handschoenen waarmee je ook de ergste winterkou trotseert, dankzij een nieuw driedagenlagen-systeem. De Double-Insulated Gloves zijn van buiten bekleed met een winddicht membraan. Vanbinnen zit een zachte microfleece, en daarboven nog een laagje 3M Thinsulate. Dat isolerende en winddichte textiel houdt de warmte vast en de vingers toch goed beweeglijk. Swipen en surfen, het kan dus ook bij temperaturen die flink onder het nulpunt gaan.

