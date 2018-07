Handsbal Perisic? Videoref faalt 16 juli 2018

De VAR heeft het WK in Rusland uitgezwaaid met een fameuze blunder. Antoine Griezmann nam een hoekschop, die aan de eerste paal over het hoofd van Matuidi ging en tegen de hand van Ivan Perisic viel. De Argentijnse scheidsrechter Pitana gaf een hoekschop voor Frankrijk, maar de Italiaanse VAR Massimiliano Irrati en zijn kornuiten maanden Pitana toch aan een kijkje te nemen. Die nam zijn tijd, twijfelde zichtbaar en besloot dan toch de bal op de stip te leggen. Hands van Perisic of niet? Daarover zijn de meningen verdeeld. Maar omdat het geen 'clear error' van de scheidsrechter was, had de VAR zich afzijdig moeten houden. Antoine Griezmann faalde niet en zette Frankrijk op weg naar de wereldtitel. (KDZ)

