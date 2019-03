Handrem vergeten: voorbijgangster (78) sterft onder bestelwagen 23 maart 2019

In Dilbeek is gisterochtend een 78-jarige vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer stond aan een zebrapad te wachten om over te steken, toen een Volkswagen Transporter achteruit begon te bollen en haar omverreed. De bestuurster van de bestelwagen, een 28-jarige vrouw, zou volgens het parket vergeten zijn de handrem op te trekken. De brandweer rukte uit en bevrijdde de voetgangster, die de hele tijd bij bewustzijn bleef. Maar toen haar de eerste zorgen werden toegediend in de ambulance, ging haar toestand plots fel achteruit. Niet veel later overleed ze aan haar verwondingen. (TVP)