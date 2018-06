Handrem vergeten: dubbele open beenbreuk 01 juni 2018

Een vergetelheid met verregaande gevolgen. Een Oostendenaar die z'n auto op de hellende oprit voor een garage zette en vervolgens uitstapte om de poort te openen, had één cruciale fout gemaakt: hij had z'n handrem niet aangetrokken. De wagen bolde vooruit, waardoor hij met z'n beide benen gekneld raakte tussen het voertuig en de garagepoort. De hulpdiensten kwamen ter plekke om de man te bevrijden. Het slachtoffer had een dubbele open beenbreuk opgelopen. Hij werd ter plekke verzorgd en nadien overgebracht naar het ziekenhuis. (BBO)