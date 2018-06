Handlangers terroristen komen niet vrij Aanslagen 22 maart 30 juni 2018

00u00 0

Twee terreurverdachten die in beroep gingen tegen de verlenging van hun voorlopige hechtenis moeten toch twee maanden langer in de cel blijven. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Het gaat om Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi: twee vermeende handlangers van de terroristen die op 22 maart 2016 aanslagen pleegden op Brussels Airport en metrostation Maalbeek. El Haddad Asufi was een goede vriend van Ibrahim El Bakraoui, die zichzelf opblies in Maalbeek. Het gerecht denkt dat hij de terrorist hielp verhuizen naar een safehouse. Ook zou hij gebeld hebben met Salah Abdeslam toen die in Parijs materiaal kocht om een bommengordel te maken. Bilal El Makhoukhi hielp volgens het gerecht dan weer om de wapens van de Brusselse terreurcel te doen verdwijnen. Die zijn nooit gevonden. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN