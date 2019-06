Exclusief voor abonnees Handlanger terreurcel 22/3 uitgeleverd aan Frankrijk 06 juni 2019

00u00 0

Een terreurverdachte in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs van 2015 is overgeleverd aan Frankrijk. Ali El Haddad Asufi (35) was ook in ons land op 22 maart 2016 en het gerecht beschouwt hem als handlanger van de terreurcel. Hij zou regelmatig contact gehad hebben met Ibrahim El Bakraoui, die zichzelf opblies in Zaventem. Asufi wacht al een jaar op zijn uitlevering. Hij zat nog in de cel, hoewel justitie hem een enkelband had beloofd. "Maar de wet rond het Europees aanhoudingsbevel voorziet geen elektronisch toezicht. De enkelband bestond nog niet toen het bevel werd ingevoerd", aldus het parket. (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis