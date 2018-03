Handjes vasthouden verzacht écht de pijn 09 maart 2018

Handjes vasthouden is niet alleen een romantisch gebaar, het helpt ook effectief tegen de pijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een prof, die het fenomeen opmerkte toen hij de hand van zijn vrouw vasthield tijdens haar bevalling. Uit tests met hersenactiviteitsmetingen blijkt nu dat handen vasthouden leidt tot synchronisatie van ademhaling en hartslag en zelfs van hersengolfpatronen. In die mate dat de hersenen van iemand met pijn minder pijn ervaren dan wanneer ze niet aan andere hersenen 'gekoppeld' zijn. Hoe meer empathie iemand voelt voor de ander, hoe meer synchronisatie en hoe groter het pijnstillend effect. De studie is een nieuwe aanwijzing voor het bestaan van 'interpersoonlijke synchronisatie': je gestel past zich aan aan wie je liefhebt.

