Handige app voor meer dan 13.000 straatkunstwerken 11 augustus 2018

00u00 0

Een must voor reizigers die van kunst houden: de originele app 'Street Art Cities', die je in verschillende wereldsteden rondleidt langs kunst op straat. Steeds meer steden bieden naast musea ook tal van plekken waar je eigentijdse beelden, monumenten en kunstinstallaties kunt bekijken. Deze app biedt een overzicht van wat je waar kunt vinden, en ook meer info over de verschillende kunstwerken. Via je smartphone stippel je bovendien de beste route naar een kunstwerk uit. Via de app raadpleeg je ook een eventlijst met alle street art-events in heel Europa. In totaal komen er liefst 216 steden aan bod, verspreid over 62 landen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN