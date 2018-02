Handicap International weigert cijfers seksueel misbruik vrij te geven 17 februari 2018

Handicap International heeft via haar meldpunt rond seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag de afgelopen jaren een aantal keer een onderzoek opgestart. Dat heeft de hulporganisatie bevestigd naar aanleiding van een rondvraag door onze redactie aan verschillende ngo's. Om hoeveel gevallen het ging, wil Handicap International - ondanks aandringen - niet kwijt. "Over onze cijfers wordt niet gecommuniceerd", aldus persverantwoordelijke Diana Vanderheyde. "Het probleem rond misbruik is niet te vatten in cijfers en aantallen. Elk geval moet afzonderlijk en grondig bestudeerd worden." Volgens de organisatie heeft ze al verscheidene jaren procedures om incidenten te melden die zowel lokale begunstigden als werknemers treffen. "Via dezelfde kanalen komen ook alle klachten binnen over corruptie of elke andere actie die in strijd is met de regels en waarden van onze organisatie." (KSN)

