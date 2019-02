Handicap International weggepest uit Burundi 02 februari 2019

Handicap International, dat sinds 1992 in Burundi aan de slag was, zet haar activiteiten in het land stop. Reden is de recente beslissing van de Burundese regering om internationale ngo's te verplichten een register bij te houden van de etniciteit van hun medewerkers. Gezien het engagement voor humanitaire principes als neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid is Handicap International van mening dat de verplichting een rode lijn vormt die ze niet zal overschrijden.