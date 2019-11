Exclusief voor abonnees Handbreuk voor Stephen Curry 02 november 2019

00u00 0

De Golden State Warriors zullen het lange tijd zonder sterspeler Stephen Curry moeten stellen. De scherpschutter brak in het duel tegen Phoenix Suns (110-121 verlies) zijn linkerhand. De periode van inactiviteit is nog onbekend. De blessure van Curry is een (nieuwe) zware klap voor Golden State. Het team moet ook voor lange tijd haar andere sterspeler, Klay Thompson, missen met gescheurde kruisbanden in de linkerknie. De Warriors, NBA-kampioen in 2015, 2017 en 2018, misten tot dusver hun seizoenstart met slechts één zege uit vier partijen. (RBE)