Handbiker sterft onder tractor 17 augustus 2018

In Grimbergen is gisterochtend een 36-jarige handbiker onder een tractor terechtgekomen. Wannes M. uit Vilvoorde overleed ter plaatse. Volgens het parket Halle-Vilvoorde gaat het om een "spijtig ongeval". Op de Brusselsesteenweg wilde de bestuurder van de tractor rechtsafslaan. Hij keek in zijn achteruitkijkspiegel of er geen fietsers aankwamen, maar het slachtoffer, dat uit de tegenovergestelde richting kwam, zag hij niet aankomen. (DBS)