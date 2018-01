HANDBAL 00u00 0

De Red Wolves hebben gisteren in Sittard in hun zesde en laatste WK-kwalificatiewedstrijd een 33-30nederlaag geleden tegen Nederland. Halfweg stond de score 17-14. Na afloop van de wedstrijden deelden T1 Yerime Sylla en T2 Michel Kranzen de spelersgroep hun afscheid als coaches mee. Thomas Cauwenberghs kondigde zijn afscheid als international aan. Kranzen: "Ons werk is voorbij, maar de koers gaat voort. Wij vertrekken in de grootste vriendschap." Bondsvoorzitter Piet Moons was verrast: "Beide coaches hebben baanbrekend werk geleverd op vlak van de professionalisering van de nationale ploeg. Er wacht ons nu de uitdaging om werk te maken van een opvolger."