Hand van betoger afgerukt bij rellen met gele hesjes in Parijs 11 februari 2019

Voor het dertiende weekend op rij zijn in Frankrijk gele hesjes op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid van de regering. De opkomst is niet meer wat ze eerder was. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken manifesteerden er over heel Frankrijk in totaal 51.400 mensen. De organisatoren zelf telden er nog 116.000. In Parijs betoogden zo'n 4.000 gele hesjes. De manifestatie verliep er rumoerig en incidentrijk, onder meer in de buurt van de Champs-Elysées. Eén betoger verloor zijn hand. Vermoedelijk werd die afgerukt door een flitsgranaat van de politie. Een Franse tv-zender toonde beelden van de gewonde man, die afgevoerd werd door de brandweer. Er rees recent veel kritiek op het te gewelddadige optreden van de politie. (EV)

