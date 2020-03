Exclusief voor abonnees Hanavan coach bij Brussels BASKETBAL 14 maart 2020

Brussels heeft zijn nieuwe coach voor volgend seizoen gevonden. Het bereikte een overeenkomst met Ian Hanavan (39), de voormalige (intussen genaturaliseerde) Amerikaanse speler van Leuven Bears, Antwerp Giants en Aalstar. Hanavan woont al jaren in de Brusselse regio. Hij was aan de slag als assistent-coach in China. (EVL)