Exclusief voor abonnees Hamstringprobleem eerder zeldzaam in lange lijst blessures 24 augustus 2019

De rechterhamstring dus. Een zone die op zijn lange blessurelijst niet vaak staat vermeld. Vincent Kompany verliet de voorbije jaren regelmatig geblesseerd het veld, maar meestal waren het de kuiten of de lies, zijn meest kwetsbare spiergroepen. In de eerste helft van 2019 stond hij 60 dagen aan de kant met een niet nader bepaalde spierblessure. Bij City stond hij in totaal 50 keer aan de kant. (KTH)

