Exclusief voor abonnees Hamsteren 02 maart 2020

Als de bevoorrading stokt en je moet rekening houden met bepaalde allergenen, is het niet echt een optie om voor een keer dan maar een alternatief product te nemen dat wel allergenen bevat. Ik heb dus toch wel een beetje rekening gehouden met de situatie, aangezien absoluut niet duidelijk is of de 'rampenplannen' van de overheid ook het volledig afsluiten van sterk getroffen regio's voorziet. Ik heb weinig vertrouwen in hoe ze de bevoorrading daarvan denken te regelen.

Claudia Rosseel

