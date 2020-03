Exclusief voor abonnees Hamsteren is begonnen 13 maart 2020

00u00 2

Onder meer in de Colruyt van Tielt sloegen de mensen gisteren volop aan het hamsteren. Ook al is dat nergens voor nodig, benadrukken de grote supermarktketens. Alleen de ontsmettende handgel is her en der uitverkocht.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis