Hamilton springt nog even 13 maart 2019

00u00 0

Komende zondag begint in Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen. Maar de helden zijn natuurlijk al 'down under' om zich aan het tijdsverschil aan te passen. En zich elk op hun eigen manier voor te bereiden om de eerste van 21 races. Lewis Hamilton deed dat met een tussenstop in Qatar, waar hij vorige zondag om 6 uur 's ochtends snel even uit een vliegtuig sprong. De vijfvoudige wereldkampioen houdt immers van extreme bezigheden. Die dan steevast op zijn sociale media belanden. "Zo een vrije val, 's ochtends vroeg, geeft me een gelukzalig gevoel", postte hij bij deze foto. Of hij nu ook klaar is voor seizoen 2019, vertelde hij er niet bij... (JB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN