Hamilton jubelt, uitvaller Vandoorne "wil geen energie steken in geruchten" 30 juli 2018

Lewis Hamilton won de Hongaarse Grand Prix eigenlijk zaterdag al. Minstens toch voor de helft: in de door regen geplaagde kwalificaties pakte hij de poleposition. En als het op zondag niet regent, dan is het bochtige Boedapest een processie. Eerst door de bocht na de start is meer dan half gewonnen, als je geen poot verkeerd zet. Zoals Hamilton. Die ook nog eens goed werd afgeschermd door teamgenoot Bottas, die de Ferrari's tot in de laatste ronden het leven zuur maakte. Het was nodig, want de Ferrari was op het bochtige Boedapest de snelste auto. Het ontlokte bij teambaas Toto Wolff van Mercedes een reactie die sporen naliet. "Bottas was een perfecte luitenant voor Hamilton", zei hij. Bottas: "Dat vind ik kwetsend..."

