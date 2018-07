Hamilton hard voor Mercedes en leider af 02 juli 2018

Lewis Hamilton leverde gisteren de leiding in het wereldkampioenschap in. Sebastian Vettel heeft dankzij zijn derde plaats weer een puntje meer. De Brit was na afloop niet mals voor zijn team. "Mercedes moet dringend alles op een rijtje zetten. Ik had gewonnen spel, maar dan verliezen door een tactische blunder en dan een motorprobleem, dat is gewoon onaanvaardbaar." (JB)